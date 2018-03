Prevendita, impennata per Benevento - Verona In 24 ore sono stati emessi più di 600 tagliandi

Quest'oggi si è registrato un significativo incremento nella vendita dei biglietti di Benevento - Verona. Alle 19, infatti, si contavano ben 2033 tagliandi emessi per la tifoseria giallorossa, segnando un aumento di oltre 600 tickets a distanza di 24 ore.

Per il settore ospiti, invece, si è raggiunta quota 102. Ricordiamo che per quest'ultimi sarà possibile acquistare i biglietti entro le 19 di sabato.

Il dato maturato tra locali e ospiti, unito a quello degli abbonati, permette di raggiungere quota 9898 spettatori che, ovviamente, sono destinati a salire in vista delle prossime ore.

Come preannunciato nella serata di ieri, inoltre, è cominciata anche la prevendita per la trasferta di Firenze. Il costo per i beneventani è di 14 euro. Non sarà richiesta la tessera del tifoso. I biglietti sono disponibili presso le ricevitorie Listicket.