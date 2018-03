Il Benevento si aggrappa al fattore Vigorito Nelle ultime quattro gare casalinghe sono arrivati 9 punti

Sia chiaro, i tifosi del Benevento non hanno mai fatto mancare il proprio incitamento né in casa e né in trasferta. Negli ultimi tempi, però, al Vigorito si respira un'atmosfera diversa. Un clima battagliero, d'altri tempi, che spinge al massimo per permettere alla Strega di ottenere la vittoria. Non è un caso se Sandro e Puggioni scelgono di attaccare sotto la Sud nel secondo tempo, per sentire una forza maggiore in un momento della partita in cui le gambe possono cedere. In un periodo in cui servono i punti a tutti i costi, giocare tra le mura amiche diviene un appuntamento fondamentale per ottenere risultati preziosi. Tutto questo si sta avverando, basti considerare che nelle ultime quattro gare casalinghe, il Benevento ha ottenuto ben nove punti, perdendo solo contro la corazzata Napoli che, ad oggi, batterebbe chiunque. Numeri positivi per una squadra che sente il calore della sua gente e che, spesso, si sente anche in debito perché non riesce a ricambiare questo forte attaccamento con qualche vittoria in più. Quella di domenica sarà un'altra gara da dentro o fuori, simile a quella vista contro il Crotone due settimane fa. Servirà la stessa atmosfera per tornare al successo. Questo i tifosi lo sanno bene e sono già pronti ad affollare il Vigorito per cercare di vincere quest'altra, fondamentale, battaglia.

Ivan Calabrese