Prevendita, altro importante incremento per Benevento - Verona E' scaduta alle 19 la promo abbonati

Altra giornata intensa per la prevendita di Benevento - Verona. In 24 ore, infatti, sono stati emessi più di 800 tagliandi, raggiungendo 2841 vendite. Questo dato, sommato ai 7763 abbonati, permette di raggiungere la cifra di 10604 sostenitori di fede giallorossa. Un numero importante che, senza dubbio, crescerà nei prossimi giorni a ridosso del fischio d'inizio. Ricordiamo che la promozione dedicata agli abbonati, che prevedeva uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto per un amico, è scaduta quest'oggi alle ore 19, quindi non sarà più fruibile.

Per il settore ospiti, invece, sono stati emessi 129 biglietti. I tifosi scaligeri potranno acquistare il tagliando fino alle 19 di domani.

