Benevento, ecco i convocati: Sandro c'è Sono 23 i calciatori presenti in lista per la sfida di domani

Sono 23 i calciatori convocati da De Zerbi per la sfida di domenica contro il Verona. Non figuranno in lista lo squalificato Viola e l'infortunato D'Alessandro. Regolarmente presente il centrocampista Sandro. Ecco la lista:

PORTIERI: 81 Puggioni, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

DIFENSORI: 18 Gyamfi, 23 Venuti, 83 Sagna, 29 Billong, 3 Letizia, 21 Costa, 6 Djimsiti, 16 Tosca;

CENTROCAMPISTI: 8 Cataldi, 4 Del Pinto, 20 Memushaj, 30 Sandro, 31 Djuricic;

ATTACCANTI: 26 Parigini, 87 Lombardi, 66 Guilherme, 33 Iemmello, 99 Brignola, 25 Diabate, 11 Coda.