Prevendita, ecco il dato aggiornato di Benevento - Verona Terminata la vendita per gli ospiti: ne arriveranno 153

Si avvicina sempre di più il fischio d'inizio di Benevento - Verona. Per quanto riguarda la prevendita, alle 18.30 si contavano ben 3177 tagliandi emessi per la tifoseria sannita. Questo dato, sommato ai 7763 abbonati, permette di raggiungere quota 10940 spettatori di fede giallorossa.

Per il settore ospiti sono stati emessi 153 tickets. Il dato non è suscettibile di variazioni, considerato che la prevendita per i veronesi è terminata.

Ricordiamo che sarà possibile acquistare i biglietti anche nella mattinata di domani, fino a ridosso dell'inizio della gara.

Ivan Calabrese