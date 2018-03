"A Firenze i sanniti daranno prova del loro modo di essere" Le parole del sindaco Mastella: "Della Valle era molto scosso per la morte di Astori"

Intervistato da RMCSport, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha parlato della tragica morte del capitano della Fiorentina Astori e dei contatti che ha avuto con Della Valle. Non sono mancate le dichiarazioni sulla gara in programma domenica tra viola e giallorossi: “Ho sentito Diego mezzora dopo la notizia ed era molto scosso. Il suo pensiero era rivolto alla famiglia di Astori e soprattutto alla bambina. Credo che la società farà qualcosa soprattutto per loro. Ha chiesto di stare vicino alla squadra perché in questo momento particolare possono esserci dei condizionamenti anche per gli stessi calciatori. Quando ci sono morti così drammatiche ci si chiede sempre le motivazioni, nonostante i numerosi controlli ai quali un giocatore di serie A si sottopone. Ha fatto bene Malagò a rinviare il campionato. E' giusto che ci sia un momento per fare delle riflessioni. Domenica andremo a Firenze e sono certo che i tifosi del Benevento daranno buona testimonianza del loro modo di essere. Saranno momenti emozionanti, questo è indubbio. La nostra stagione? E' da sogno, anche se rischia di svanire. E' bello vedere una realtà come la nostra incrociare squadre dal blasone internazionale. Per il tifoso è una grande soddisfazione. Non è un caso che siamo tra quelli che, in proporzione, hanno la media spettatori tra le più alte. La serie A ha segnato la vita della città e l'ha resa protagonista, godendo di un rilievo mediatico enorme”.