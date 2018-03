Benevento, col Verona si giocherà il 4 aprile Subito dopo ci sarà la sfida con la Juve

E' stato deciso il recupero della ventisettesima giornata di campionato rinviata ieri per la scomparsa di Davide Astori. Il Benevento dovrà affrontare il Verona mercoledì 4 aprile alle 15. Prima quindi della sfida con la Juve in programma il sabato successivo. Sarà un vero e proprio tour de force per i giallorossi a caccia ancora dell'obiettivo salvezza. Intanto confermata per domenica la gara con la Fiorentina. Ricordiamo che giovedì ci saranno i funerali del capitano viola, ma la società non ha chiesto ulteriori rinvii e al Franchi si giocherà una partita particolare. Ma attenzione, il programma potrebbe subire ulteriori variazioni. Perché se i bianconeri dovessero passare il turno di Champions, la sfida sarà anticipata al venerdì e quindi quella col Verona al martedì.