Ancora attesa per Lucioni, tra un mese il ricorso Respinta la richiesta di sospensione o riduzione della pena

Per Fabio Lucioni ancora nessuna buona notizia. Il suo avvoccato Sticchi Damiani aveva inviato al Tribunale Nazionale Antidoping la richiesta di sospensione o riduzione della pena, richiesta che però è stata respinta. Al contempo però il legale ha presentato nella giornata di sabato 3 marzo ricorso in appello ed entro 30 giorni dovrà svolgersi l'udienza per conoscere definitivamente il futuro del capitano giallorosso.