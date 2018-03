Lucioni rappresenterà il Benevento ai funerali di Astori Il capitano si recherà nella Basilica di Santa Croce con il segretario Trotta

Domani mattina si svolgeranno i funerali di Davide Astori presso la Basilica di Santa Croce a Firenze. Un evento che coinvolgerà una moltitudine di cittadini e sportivi, con il Comune che ha anche indetto il lutto cittadino. Non mancheranno le varie compagini di serie A che verranno rappresentate da diversi calciatori. Per il Benevento sarà presente capitan Lucioni che raggiungerà il capoluogo toscano accompagnato dal segretario generale Antonino Trotta. Un atto dovuto da parte del club sannita che, come noto, onorerà Astori anche con una maglia speciale in occasione del match di domenica in programma al Franchi proprio contro i viola.

