I giallorossi stasera a "Calciomercato - l'Originale" su Sky Saranno in tanti i protagonisti della stagione in collegamento con Bonan e Di Marzio

Tanti giallorossi saranno in collegamento stasera alle 22,40 con la nota trasmissione di Sky “Calciomercato – L'originale” condotta da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Faina. Sarebbe dovuto essere presente anche il presidente Vigorito, che ovviamente ha dovuto declinare l'invito per il malore di tre giorni fa. Nel salone del President Hotel ci saranno Sagna, Sandro, Guilherme, Brignola e il tecnico della Primavera Romaniello. Si parlerà della prossima partita con la Fiorentina e tutta la tristezza che porta con sé la vicenda Astori, ma sarà il momento di disquisire anche sul settore giovanile giallorosso che sta lanciando un talento puro come il diciannovenne Brignola. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del calcio e della strega.