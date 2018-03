Benevento, ancora differenziato per D'Alessandro e Sandro Domani i giallorossi si alleneranno al Ciro Vigorito

Prosegue la preparazione del Benevento in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. Questo pomeriggio i giallorossi hanno svolto un'unica seduta sul manto erboso di Paduli, incentrata sul lavoro atletico, tattico e la classica partitella a campo ridotto. Gli acciaccati D'Alessandro e Sandro hanno proseguito a parte tra palestra e fisioterapia. Domani la truppa di De Zerbi si ritroverà per un allenamento in programma al Ciro Vigorito, a cui non farà parte capitan Lucioni che sarà a Firenze per rappresentare la squadra ai funerali del compianto Astori.