Lucioni: "Emotivamente sarà molto difficile giocare a Firenze" "Avremmo accettato volentieri un possibile rinvio"

Nel corso di Calciomercato L'Originale di Sky è stato intervistato capitan Lucioni da Gianluca Di Marzio. Ecco le sue parole: “Stasera abbiamo visto la partita della Juve prendendo spunto dalla sua mentalità. Sembra che non ce la faccia a vincere, ma alla fine porta sempre a casa il risultato. Da loro c'è solo da imparare. Astori? Domani mattina partirò presto con il treno per presenziare ai funerali. Sono giorni difficili da affrontare anche in allenamento. Domenica non sarà affatto semplice scendere in campo soprattutto a livello emotivo perché ci troveremo in un ambiente surreale. La scomparsa di Davide ci ha segnati un po' tutti. E' un ragazzi di 31 anni come me che lascia moglie e una bambina. Qualora ci fosse stata la voglia di non giocare da parte della Fiorentina avremmo accettato con molto piacere questa evenienza perché il dolore è vivo dentro ognuno di noi. Troveremo la forza giusta per giocare”.