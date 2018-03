Sandro: "Resterei a Benevento anche in caso di B" "Di questa piazza mi piace molto il calore dei tifosi"

Negli splendidi scenari della Rocca dei Rettori è stato intervistato da Gianluca Di Marzio anche il centrocampista Sandro: “Pochettino ha portato il Tottenham a giocare molto bene e devo dire che trovo con De Zerbi qualche similitudine. Fa muovere la palla sin dal portiere e non abbiamo paura di farlo. Perché ho firmato con il Benevento? Il Benevento ha scelto me. Mi fa piacere giocare in Italia e voglio godermi ogni partita. Insieme a Sagna stiamo cercando di aiutare i compagni più giovani. Questa piazza mi piace molto: la gente è calda, ti ferma per strada e ti fa sentire la sua passione. Noi cerchiamo di portare tutto questo in campo. Se resto in caso di B? Certo, ma dipende sempre dal Benevento se mi vorrà ancora”.