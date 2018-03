Sandro salta la Fiorentina: non verrà convocato Il tecnico preferisce non rischiarlo. Tornerà disponibile contro il Cagliari

Sandro non farà parte del match di domenica contro la Fiorentina. A confermarlo è stato De Zerbi nel corso della conferenza stampa pregara. Il centrocampista si è allenato a parte e il tecnico preferisce non rischiarlo a causa di qualche problema persistente. Il calciatore tornerà a lavorare regolarmente la prossima settimana e si presuppone che sarà a disposizione per il match interno contro il Cagliari. Per la toscana non partirà neanche D'Alessandro.