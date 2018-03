La Lega A si "accoda" al Benevento: "Ciao Davide" sulle maglie La patch verrà utilizzata da tutte le compagini di serie A

Per il prossimo weekend calcistico, la Lega di serie A ha indicato l'utilizzo di una patch speciale con la scritta "Ciao Davide" da apporre sulla manica della divisa. Questa iniziativa, come ricorderete, è stata intrapresa già dal Benevento qualche giorno fa quando ha fatto stampare l'hashtag #CiaoDavide sulla maglia che utilizzerà al Franchi. La stessa, quindi, sarà arricchita da un altro elemento volto a ricordare il compianto capitano della Fiorentina scomparso nella notte di domenica scorsa. Disposto anche un minuto di raccoglimento in tutte le categorie in sua memoria.

