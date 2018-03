Benevento, si prevede un altro esodo al Franchi Superata quota 1500. Anche i sanniti avranno modo di ricordare Astori

La tragedia che ha colpito Astori ha avvicinato in maniera significativa le tifoserie di Fiorentina e Benevento. La gente sannita conosce benissimo il dolore che ha colpito i viola, considerata la dipartita di Carmelo Imbriani avvenuta cinque anni fa. Negli ultimi giorni non sono mancati tanti attestati di affetto e stima, a partire dallo striscione realizzato dalla Curva Sud pochi minuti dopo l'angosciante notizia, ma anche sui social dove c'è stato un fitto scambio di post.

Inutile dire che domenica il Franchi sarà pieno in ogni ordine di posto. La Curva Fiesole proporrà una coreografia: probabilmente realizzeranno tanti palloncini da liberare verso il cielo e un bandierone in onore di Astori. I beneventani non saranno da meno. Questa mattina, infatti, si è raggiunta quota 1510 biglietti venduti. Un dato destinato a salire fino alle ore 19 di domani, quando ci sarà il termine ultimo per poter acquistare i tagliandi. La tifoseria giallorossa si recherà nel capoluogo toscano per incitare, come sempre, i propri colori, ma anche per onorare personalmente la figura di Astori. Si prevede un pomeriggio denso di emozioni, in cui il calcio giocato farà solo da contorno.

Ivan Calabrese