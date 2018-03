Benevento, una sciarpetta giallorossa per Astori Venuti e Brignola l'hanno legata stretta alla rete che regge tutti i segni del cordoglio viola

E' stato il primo pensiero della squadra giallorossa, quello di andare ad apporre una sciarpetta del club lì dove tifosi, gente comune e i compagni della Fiorentina avevano messo un loro ricordo per Astori. Sono stati il toscano Lorenzo Venuti, di proprietà della squadra viola, e il giovane talento telesino Enrico Brignola ad attaccare la sciarpetta giallorossa in quello che al Franchi è diventato un autentico muro di testimonianze d'affetto per Davide Astori. Un gesto significativo, un gesto di grande amore per il calcio e di affetto per un ragazzo che non c'è più. Tra quella marea di sciarpette viola, ora ce n'è anche una giallorossa.