Antonini: "Sandro? Ha molto mercato. Da tempo voleva l'Italia" "E' felice di questa esperienza con il Benevento"

Intervistato dai colleghi di Tuttomercatoweb, l'ex calciatore e attualmente procuratore, Luca Antonini, ha parlato del trasferimento che ha portato Sandro in giallorosso: "Ho fatto da intermediario per Sandro, un giocatore che al momento ha molto mercato. Stiamo parlando di un ragazzo che nella nazionale brasiliana vanta più di 40 presenze. Non ha bisogno di presentazioni. Come sono riuscito a convincerlo? Da tempo Sandro voleva venire in Italia e quando si è fatto avanti il Benevento ha subito voluto parlare con il presidente per capire le intenzioni del club. Il ragazzo è molto felice di questa esperienza e finalmente è tornato a star bene fisicamente. Il campionato italiano per lui penso possa essere il futuro".