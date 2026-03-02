Toscano: "A Benevento con la stessa personalità. E vediamo cosa succede" Il tecnico del Catania non vuole arrendersi e rilancia le quotazioni del suo Catania

Mimmo Toscano vuole ad ogni costo guardare al bicchiere mezzo pieno, nonostante il pari dell'Arechi abbia spinto la sua squadra a 7 lunghezze dal Benevento capolista. “Sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi, non mi sento sminuito per non aver portato a casa una vittoria che sarebbe stata meritata”. Dunque da questo pareggio in casa della Salernitana il tecnico etneo vuole trarre nuova linfa per continuare a credere nella promozione diretta: “Credo che questa partita debba dare più consapevolezza per andare ad affrontare il Benevento giovedì con la stessa personalità, stessa consapevolezza, stesso approccio. Poi vedremo cosa succederà”.

Nella ripresa il ritmo della partita è sembrato meno martellante: “Il ritmo si è abbassato per tante chiamate Var, anche nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni per vincere meritatamente. Il rammarico di non averla portata a casa quello c'è”.

Toscano dice con convinzione che il suo Catania avrebbe meritato di vincere all'Arechi: “Avevamo il controllo della gara, nel secondo tempo abbiamo avuto altre due-tre situazioni per portare a casa la vittoria. Bisogna andare a Benevento con la stessa personalità per fare la partita”. Gli chiedono della direzione arbitrale... “La terna? Ha fatto una buona gara”.