Benevento, ripresa senza i nazionali a Paduli Continua il differenziato l'attaccante Iemmello

Il Benevento ha ripreso ad allenarsi questo pomeriggio sul manto erboso di Paduli in vista della sfida del 31 marzo contro la Lazio all'Olimpico. I giallorossi hanno svolto hanno svolto lavoro atletico a secco, esercizi tecnico-tattici e partitella a tema. Lavoro a parte per l'attaccante Iemmello che ha proseguito il personale programma di recupero. Assenti i nazionali Brignola, Djimsiti, Parigini e Tosca. Per domani è in programma una doppia seduta presso l'impianto sportivo di contrada Ariella.

L'attaccante di Telese ha esordito quest'oggi con la maglia della Nazionale under 19, nella sfida valevole per la qualificazione all'Europeo contro la Grecia. Il giallorosso è sceso in campo al 21' della ripresa. Gli azzurri hanno trionfato con il punteggio di 2-0.