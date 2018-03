Sacchi: "Seguo con interesse De Zerbi" L'ex CT della Nazionale: "In serie A ci sono allenatori che mi piacciono"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha fatto il punto sull'attuale momento del calcio italiano. L'ex CT si è soffermato anche sugli allenatori emergenti in serie A che segue con particolare interesse, menzionando il tecnico giallorosso De Zerbi: "Ci sono allenatori che si giocano la partita e mi piacciono. Penso a Sarri, ovviamente, a Gasperini, a Giampaolo. A Di Francesco che, pur tra mille difficoltà,sta cercando di creare qualcosa d’importante in un ambiente delicato come Roma. E guardo con interesse quello che stanno facendo Zenga a Crotone e De Zerbi a Benevento".