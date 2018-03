La pioggia intralcia De Zerbi: annullata la seduta pomeridiana Il campo di Paduli è impraticabile. Nella giornata di domani il Benevento si allenerà a Venticano

L'insistente pioggia di quest'oggi ha messo i bastoni tra le ruote a Roberto De Zerbi. Come noto, era prevista una doppia seduta di allenamento sul campo di Paduli: questa mattina i giallorossi hanno dato vita a esercitazioni atletiche e situazioni tecnico - tattiche. A causa del meteo non favorevole, il tecnico è stato costretto ad annullare la sessione pomeridiana. Il terreno di gioco dell'Ariella versa, tra l'altro, in condizioni impraticabili e per tale motivo domani il Benevento si allenerà sul sintetico dell'Hotel Europa di Venticano per proseguire la preparazione in vista della sfida con la Lazio. Ancora lavoro a parte per Iemmello.