Benevento - Juventus, ecco quando partirà la prevendita Tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi

Il Benevento Calcio comunica che dalle ore 10.00 di lunedì 26 marzo, sul circuito autorizzato Listicket, saranno disponibili i biglietti d’ingresso per assistere alla gara Benevento – Juventus, 31^ giornata di Campionato Serie A Tim, in programma sabato 7 aprile, alle ore 15.00, presso lo stadio "Ciro Vigorito". Dal giorno 3 aprile sarà attivata anche la vendita online. Per la suddetta gara, il Gruppo Operativo di Sicurezza, pur non sussistendo particolari tensioni tra gli opposti sodalizi, ha adottato le seguenti prescrizioni per la consistenza del numero degli spettatori e per le potenzialità degenerative per l’ordine e la sicurezza pubblica:

- Incedibilità dei titoli d’ingresso (cartacei);

- Nei settori Curva Sud e Curva Nord locali vendita dei tagliandi solo ai residenti di Benevento e provincia presso le ricevitorie autorizzate di Benevento e provincia;

Per quel che riguarda la vendita dei tagliandi per tutti i settori ad eccezione del settore Ospiti, il GOS ha autorizzato le seguenti modalità di acquisto:

- da lunedì 26 marzo fino alle ore 24 del 1 aprile p.v., la vendita è consentita a tutti i possessori della tessera del tifoso del Benevento Calcio;

- da giovedì 29 marzo a domenica 1 aprile i tagliandi potranno essere acquistati da tutti i residenti in Benevento e provincia, anche senza Tessera del tifoso;

- da martedì 3 aprile fino al giorno della gara, vendita libera su tutto il territorio nazionale presso le rivendite autorizzate e online.

- Prezzi tagliandi

Curva Sud € 30,00; ridotti (0-10 anni) € 14,00;

Curva Nord € 30,00; ridotti (0-10 anni) € 14,00;

Distinti € 36,00; ridotti (0-10 anni) € 19,00;

Tribuna Inf. € 55,00; ridotti (0-10 anni) € 34,00;

Tribuna Sup. € 70,00 ridotti (0-10 anni) € 34,00;

Tribuna Sup. Scoperta € 63,00 ridotti (0-10 anni) € 34,00;

Tribuna Centrale € 170,00 Non previsti ridotti.

Settore Ospiti € 30,00

* Ai prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.

- Punti vendita Ricevitorie Listicket (gruppo Ticketone) di Benevento e provincia

Tabaccheria Collarile - Benevento, Piazza S. Modesto 34/36

Bruno Giuseppe - Benevento, Via Napoli, 78

Bar Mirage - Benevento, Piazza Roma 13/14

Zamparelli - Benevento, Contrada Pontecorvo, 15

Ricevitoria Airola – Airola, via Appia Km 236,778

Bar Lama dal 1963 - Montesarchio, Via Vitulanese 19

Tabacchi Saginario C/o centro commerciale I Sanniti – Benevento, Via dei Longobardi 24

Carpe Diem di Francesco Orlando - Pietrelcina (BN), Via Cannavina, 5

Per conoscere i punti vendita nazionali Listicket (gruppo TicketOne) cliccare qui ed inserire indirizzo, CAP o città per la scelta del punto vendita.

I suddetti biglietti, ad eccezione della Tribuna Centrale, sono acquistabili anche online sul sito http://www.listicket.com.