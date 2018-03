I numeri del Benevento: Venuti è il più presente Ben 37 calciatori sono scesi in campo dall'inizio del campionato

Sono ben 37 i calciatori scesi in campo fino alla 29^ giornata con la maglia giallorossa. Un nutrito “gruppone”, incrementato dai numerosi acquisti (e conseguenti cessioni) effettuati nel corso del mercato di riparazione. Non mancano quegli atleti che hanno esordito ad agosto pochi giorni prima della partenza, come Ceravolo e Cissé.

IL PIU' PRESENTE – Il calciatore che ha totalizzato il maggior numero di minutaggio è Lorenzo Venuti. L'esterno difensivo, infatti, vanta 2036 minuti in campo ed è seguito da Danilo Cataldi, fermo a quota 1933. Dei nuovi acquisti è stato Guilherme l'elemento maggiormente utilizzato, considerati i 672 minuti accumulati in 7 presenze, a conferma della sua ottima condizione fisica al momento della firma.

IL PIU' SANZIONATO– Danilo Cataldi è il calciatore che ha ricevuto più cartellini gialli: ben sette. Da registrare solo un'espulsione diretta, subita da Luca Antei nel corso della trasferta di Verona. Particolarmente corretto Nicolas Viola che in 17 presenze ha subito soltanto due ammonizioni, tra l'altro in una sola partita con l'Inter a San Siro.

SETTEPOLMONI – Ad avere la media maggiore di chilometri percorsi è Danilo Cataldi che ha raggiunto una quota di 11,513 chilometri a partita. Dietro di lui c'è Guilherme con 11,348.

IL PIU' PERICOLOSO – Ben trenta occasioni da gol sono capitate tra i piedi di Massimo Coda. Nessuno in rosa vanta un dato migliore. Al secondo posto c'è D'Alessandro che ne ha create meno della metà: 14. C'è da dire che l'esterno ha solo 15 presenze, quindi perfettamente in media. Tornando a Coda, l'ex Salernitana ha calciato anche più volte in porta, raggiungendo quota 41 conclusioni che hanno fruttato solo 3 gol.

CECCHINO – Tra gli attaccanti è proprio Enrico Brignola il più cinico. Il giovane prodotto del vivaio sannita ha messo a segno 3 gol, raggiungendo Coda al primo posto tra i marcatori giallorossi in sole 10 presenze. Il sannita ha avuto 8 occasioni da rete.

Ivan Calabrese