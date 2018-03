Benevento, lunedì la ripresa in vista della Lazio I giallorossi hanno svolto questa mattina l'ultima seduta settimanale a Paduli

Ultimo allenamento settimanale per il Benevento. I giallorossi, dopo essersi spostati ieri a Venticano a causa delle avverse condizioni climatiche, sono tornati a Paduli. La seduta mattutina ha preso il via con attivazione personalizzata senza palla seguita da circuito funzionale tecnico-coordinativo. Successivamente, i giallorossi sono stati impegnati in esercitazioni tattiche a tutto campo e situazionali per reparto. Considerata la sosta del Campionato, la preparazione riprenderà lunedì pomeriggio per preparare al meglio la sfida di sabato prossimo in programma all'Olimpico contro la Lazio.