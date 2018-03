L'Italia batte la Polonia: Brignola in campo nel finale L'under 19 ha trionfato al termine di una gara incerta e combattuta

Questo pomeriggio la Nazionale under 19 ha sfidato la Polonia per la seconda giornata della fase elite di qualificazione agli Europei di categoria. Tra gli azzurri, come noto, c'è anche il giovane giallorosso Brignola. L'attaccante è sceso in campo al 36' del secondo tempo, sostituendo l'interista Pinamonti. Per cronaca, il risultato finale è stato di 4-3 per gli azzurri al termine di una gara incerta fino all'ultimo secondo. L'Italia, infatti, al 13' della ripresa era sotto per 3-2, ma alla fine è riuscita a ribaltare la situazione con le marcature di Scamacca e Bertella.

Martedì la truppa di Nicolato si recherà a Udine per sfidare la Republica Ceca. Sarà l'ultimo impegno per Brignola che dopo l'incontro tornerà nel Sannio per mettersi a disposizione di De Zerbi in vista dell'incontro con la Lazio.

Ical