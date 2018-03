Il Benevento e la TV, qual è stata la partita più vista? Sei gare su ventinove hanno superato il milione di telespettatori in pay per view

Negli ultimi due anni, con le partecipazioni ai campionati di serie A e B, il Benevento ha potuto godere di una maggiore visibilità grazie alla trasmissione delle proprie gare sulle maggiori emittenti che operano in pay per view (Sky e Mediaset Premium). Ovviamente, con la massima serie si è ampliato il tutto, soprattutto a livello di share. Le gare che hanno fatto segnalare picchi elevati di collegamenti sono state quelle giocate con le cosiddette big. Ben sei partite su ventinove disputate hanno superato il milione di telespettatori: stiamo parlando di quelle contro Juventus, Milan, Napoli, Roma, Inter e Fiorentina. Queste ultime quattro sono del girone di ritorno. La più vista in assoluto è quella con il Napoli al Vigorito che ha fatto registrare la presenza di 1milione e 548mila telespettatori. Subito dopo c'è Benevento – Milan, gara resa famosissima dal gol di Brignoli che è stato ammirato in diretta da 1milione e 381mila appassionati.

Il flop maggiore è rappresentato da Udinese - Benevento, dato che ha avuto un seguito di 14mila e 733 persone.

