Lazaar: "De Zerbi? Non ho nulla contro di lui" L'esterno è fuori lista: "E' stata una scelta sbagliata firmare con il Benevento"

Non rientra più nei piani del Benevento dallo scorso mercato invernale, quando è stato messo fuori rosa per fare spazio ai nuovi acquisti. Lazaar ha totalizzato nove presenze con la maglia giallorossa, mettendo a segno anche un gol in occasione del match con la Lazio. Ai microfoni di Gazzamercato, però, si dichiara pentito della scelta sannita: "Voglio andare al Mondiale, ma purtroppo sono finito fuori lista a Benevento. Una scelta sbagliata e che non rifarei, anche se ho conosciuto una persona straordinaria come il presidente Vigorito. Lo rispetto tuttora nonostante la decisione che hanno preso. De Zerbi? Ogni allenatore può decidere quello che vuole. Non ho nulla contro di lui. Ha fatto le sue scelte. Io sono del Newcastle e devo pensare al mio bene e alla mia carriera. Ora ho bisogno di giocare. La MLS? Andare in America non è semplice dal punto di vista regolamentare, ma con il mio nuovo agente Roberto De Fanti stiamo cercando la soluzione migliore”.