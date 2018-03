Lazio - Benevento, ma ci sarà il Var all'Olimpico? Con queste due squadre l'assistente video scompare. Non sono mancate le proteste degli ultras

Se negli ultimi mesi ci sono state delle squadre che hanno contestato l'operato degli arbitri, quelle sono proprio Lazio e Benevento. Il rapporto dei giallorossi con i direttori di gara e, nello specifico, con il Var è ormai cosa nota. Non c'è mai stato un episodio favorevole, nonostante i numerosi presupposti come accaduto – giusto per citarne qualcuno – nei match contro Cagliari e Inter. Il punto più basso si è visto proprio a San Siro, quando Pairetto (e il Var) non ha segnalato un rigore su Cataldi e, soprattutto, un pericoloso fallo commesso da Gagliardini ai danni di Sandro. Non è uno strumento per il Benevento, ormai nel Sannio tutti si sono messi l'anima in pace a poche settimane dalla fine del campionato, anche se non sono mancati dei malumori da parte degli ultras giallorossi che l'hanno contestato pubblicamente perché utilizzato con un metro diverso in base alle squadre in campo. Non se la passa meglio la Lazio che negli ultimi tempi ha espresso in maniera feroce il proprio disappunto sull'operato dei direttori di gara. La frangia più calorosa del tifo ha disertato la Nord ed espresso il proprio malcontento davanti alla sede della Figc a Roma, oltre a citare incredibilmente arbitro e assistenti di Lazio - Torino al Giudice di Pace per "aver leso il loro diritto al tifo".

Sabato, quindi, si affronteranno le due piazze che hanno avuto più da ridire su questo nuovo sistema. Siccome con Lazio e Benevento non si fa uso, sarebbe opportuno da parte dell'Aia risparmiare il costo degli addetti. Ovviamente è una provocazione, ma che cela una dolorosa verità.

