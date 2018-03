Benevento, ripresa agli ordini di Possanzini. Si ferma Sagna Il difensore francese è alle prese con un risentimento muscolare

E' cominciata questo pomeriggio la preparazione del Benevento in vista della sfida di sabato con la Lazio. Non era presente a Paduli il tecnico De Zerbi che ha figurato nel corso dell'evento "Panchina d'Oro" dedicato agli allenatori a Coverciano. L'ha sostituito il suo secondo Possanzini. Assenti anche i nazionali Brignola, Parigini, Djimsiti e Tosca. I giallorossi hanno svolto un lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche a tema con partitella finale. Si è fermato Sagna che è alle prese con un risentimento muscolare: l'ex City è stato sottoposto alle varie terapie con trattamenti specifici. Nella giornata di domani effettuerà un esame strumentale. La preparazione continuerà nel pomeriggio di domani. Sono in programma delle sedute pomeridiane anche per mercoledì a Paduli e per giovedì a Benevento. Venerdì ci sarà la partenza per la capitale dopo l'allenamento al Vigorito.