Prevendita, ecco il primo dato di Benevento - Juventus Nel primo giorno di vendite sono stati staccati più di mille tagliandi

E' volato via il primo giorno di prevendita di Benevento – Juventus. In nove ore dall'apertura sono stati emessi ben 1440 tagliandi. Ricordiamo che da oggi fino alla mezzanotte del primo aprile la vendita sarà destinata a tutti coloro che sono in possesso della tessera del tifoso del Benevento Calcio. Dal 29 marzo al primo aprile sarà disponibile anche per i residenti a Benevento e provincia. Dal 3 aprile, invece, scatterà la vendita libera su tutto il territorio nazionale. Una formula attuata per privilegiare i sostenitori giallorossi in una gara particolarmente attesa e che lascia prevedere il tutto esaurito.

