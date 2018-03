Brignola, è un momento d'oro: in gol anche con l'Italia Il giallorosso ha siglato una rete di testa contro la Repubblica Ceca

E' un momento d'oro per Enrico Brignola. L'attaccante giallorosso è sceso in campo a Udine con la maglia della Nazionale under 19 per sfidare la Repubblica Ceca. L'incontro era valevole per l'ultima giornata della fase elite per la qualificazione agli Europei di categoria. Il calciatore sannita ha messo a segno un gol dopo dieci minuti dal fischio d'inizio, grazie a un preciso colpo di testa su assist di Capone. La sua prestazione è stata più che positiva e non sono mancate ulteriori occasioni in cui ha sfiorato il bis. Per cronaca, il risultato finale è stato di 1-1. Nonostante il pareggio, gli azzurri si sono qualificati agli Europei che si terranno a giugno in Finlandia.

Da domani Brignola tornerà a lavorare agli ordini di De Zerbi per preparare al meglio la sfida con la Lazio.

