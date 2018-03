Per Roma pochi biglietti venduti. Decolla il dato con la Juve Proseguono le prevendite per i prossimi match del Benevento

Sono aperte le prevendite per i prossimi due match del Benevento. I dati sono nettamente opposti, dato che per la sfida dell'Olimpico contro la Lazio sono stati emessi poco meno di un centinaio di biglietti. E' un gara che non sta richiamando neanche il pubblico di casa, considerati i 6mila tagliandi staccati nelle ultime ore.

Decisamente diversa la situazione per la sfida tra Benevento e Juve, in programma il prossimo 7 aprile al Vigorito. Il dato aggiornato parla di 1990 vendite a soli due giorni dall'apertura. Inutile dire che è destinato a crescere nei prossimi giorni.

Ricordiamo che fino alla mezzanotte del primo aprile la vendita sarà destinata a tutti coloro che sono in possesso della tessera del tifoso del Benevento Calcio. Dal 29 marzo al primo aprile sarà disponibile anche per i residenti a Benevento e provincia. Dal 3 aprile, invece, scatterà la vendita libera su tutto il territorio nazionale. Una formula attuata per privilegiare i sostenitori giallorossi in una gara particolarmente attesa e che lascia prevedere il tutto esaurito.

