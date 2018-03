Designato l'arbitro di Lazio - Benevento Ha quattro precedenti con il Benevento. Nell'ultimo venne sostituito dal quarto uomo

E' stato designato l'arbitro per la sfida di sabato pomeriggio contro la Lazio. A dirigere l'incontro sarà Calvarese della sezione di Teramo. il fischietto abruzzese ha ben quattro precedenti con il Benevento che vi elenchiamo di seguito:

4 dicembre 2005: Ancona - Benevento 1-1

28 maggio 2006: Sansovino - Benevento 2-0

2 dicembre 2007: Noicattaro - Benevento 0-2

27 agosto 2017: Benevento - Bologna 0-1

Lo score, quindi, è di un successo, un pareggio e due sconfitte. L'ultima, quella risalente allo scorso agosto contro il Bologna, fece scalpore per il giusto annullamento del gol di Lucioni giunto nei minuti di recupero in fuorigioco e segnalato dal Var. La marcatura, però, non fu convalidata da Calvarese, a causa di un infortunio che lo costrinse a essere sostituito dal quarto uomo Chiffi.

In serie A ha diretto 100 incontri, contraddistinti da 54 vittorie casalinghe, 23 pareggi e altrettanti exploit esterni. Ha concesso 25 rigori e tirato fuori in 31 occasioni il cartellino rosso.

All'Olimpico sarà coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Tasso. Quarto uomo Piccinini. Al Var Manganiello e di Vuolo.

Ivan Calabrese