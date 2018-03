Di Gennaro: "Contro il Benevento sarà un match insidioso" Il centrocampista della Lazio si è espresso in vista della sfida con i giallorossi

Questa mattina la Lazio ha incontrati gli studendi dell'Istituto Leonardo Da Vinci e, nell'occasione, il centrocampista Di Gennaro ha parlato ai giornalisti della sfida di sabato contro il Benevento: “Avevamo sicuramente bisogno di questa sosta di due settimane, abbiamo giocato tante partite ed eravamo molto stanchi. Questa giorni di pausa dal campionato ci hanno fatto molto bene. Stiamo lavorando con tranquillità per recuperare le energie. Adesso ci aspettano gli ultimi due mesi della stagione, dovremo cercare di dare il massimo sia in Europa che in campionato. Da adesso in poi ci sono nove partite in campionato che valgono come finali. Dobbiamo concentrarci su ogni singola partita. Quello di sabato sarà un match insidioso, il Benevento ha una sua fisionomia e non ha nulla da perdere. Per noi tre punti in questo momento sono molto importanti”.