Benevento, con la Lazio salta Sagna. Dubbi su Viola Domani nuova seduta pomeridiana. Poi conferenza di De Zerbi

Nuova seduta pomeridiana per i giallorossi che sabato saranno impegnati nell'ennesima sfida di campionato. Stavolta all'Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi. Hanno preso parte all'allenamento Djimsiti e Brignola reduce quest'ultimo da una ottima prova con la maglia dell'Under 19. Per il giovane sannita c'è stato anche il gol nella sfida con la Repubblica Ceca. Si aggregheranno domani invece gli altri due calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Si tratta dell'esterno Parigini e del difensore Tosca. Per la gara di sabato, non ci sono dubbi per Sagna che non sarà a disposizione di mister De Zerbi. Da valutare invece la condizione di Viola. Anche quest'oggi il centrocampista ha seguito un lavoro personalizzato ma solo domani sarà valutato il suo completo recupero. Cresce invece la condizione di Iemmello. In un primo momento si temeva un suo ritorno in Spagna per riprendere una terapia spiecifica ma le risposte sul campo sono state positive e l'attaccante sarà tra i convocati per il match coi laziali. Domani nuovo appuntamento pomeridiano sul rettangolo verde del Ciro Vigorito, subito dopo ci sarà la conferenza di mister De Zerbi per presentare l'imminente impegno. Conferenza che sarà possibile seguire in diretta sul canale 696 del digitale terrestre. Ci sarà anche la diretta facebook sulla pagina di Ottochannel.