Benevento - Juve, in poche ore è arrivato il sold out Biglietti a ruba dopo l'apertura a tutti i residenti in provincia

Biglietti esauriti per la sfida tra Benevento e Juventus. Nel giorno in cui la prevendita è stata aperta anche ai residenti dell'intera provincia (anche per chi non è in possesso della tessera), è arrivato in sole due ore l'atteso sold out. Non sono più disponibili, quindi, i tagliandi per i settori dedicati alla tifoseria giallorossa. Le varie rivendite sono state costrette a mandare via le numerose persone che dovranno fare a meno di assistere allo storico incontro contro i campioni d'Italia. Martedì partirà regolarmente la prevendita per gli ospiti.

