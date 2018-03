Benevento, Sagna inondato dall'entusiasmo della scuola calcio Il calciatore ha incontrato i più piccoli in vista delle festività pasquali

Altro pomeriggio da incorniciare per i ragazzi della scuola calcio giallorossa. In vista delle imminenti festività pasquali, Sagna ha fatto visita ai piccoli tra l'entusiasmo generale. Non sono mancate le richiesti di autografi e selfie, con scene di giubilio molto simili a quelle viste nei mesi scorsi nel corso delle varie visite fatte dai calciatori della prima squadra.

La stagione, purtroppo, volge al termine ma non mancheranno ulteriori iniziative in vista delle battute finali. Tra partite, gol e giocate, gli iscritti alla scuola calcio continueranno ad assaporare grandi emozioni soprattutto al Ciro Vigorito in occasione delle gare casalinghe del Benevento Calcio. I responsabili Zotti e Pegno lavorano sodo per rendergli questa esperienza giallorossa indimenticabile.

Ical