Benevento, all'Olimpico ci sarà anche Volpicelli Le assenze di Viola e Memushaj hanno spinto il tecnico ad attingere dal settore giovanile

Le probabili assenze di Viola e Memushaj, unite alle condizioni non ottimali di Del Pinto, hanno spinto Roberto De Zerbi ad attingere dal settore giovanile per rinfoltire il centrocampo. Sarà convocato, infatti, il Primavera Giovanni Volpicelli. Non è la prima volta che il centrocampista partenopeo figura nell'elenco dei convocati della prima squadra in questa stagione: è accaduto anche in occasione della sfida dello scorso sei gennaio vinta dal Benevento sulla Sampdoria, a conferma dell'importanza che il tecnico riversa nei confronti del vivaio, come evidenziato anche ieri dallo stesso nel corso della conferenza stampa.

Non ci sarà solo Volpicelli tra coloro che partiranno per Roma. De Zerbi, infatti, ha chiamato anche il centrale difensivo Rutjens.

