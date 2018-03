Sanogo, che gioia: arriva la convocazione in prima squadra Il classe 2001 partirà alla volta di Roma

Grande gioia per Sanogo. Il possente attaccante dell'under 17 è stato convocato da De Zerbi per la sfida di sabato con la Lazio. E' una soddisfazione per tutto il settore giovanile, considerato che si tratta di un elemento giovanissimo (classe 2001) che partirà per la capitale al seguito della prima squadra. Può giocare su tutto il fronte d'attacco e negli ultimi tempi Bovienzo l'ha schierato anche come mezzala. Dopo Brignola, che ormai è un punto fisso del Benevento, De Zerbi ha dimostrato ancora una volta tutta la sua apertura nei confronti del minuzioso lavoro che sta svolgendo il vivaio sannita. Da parte sua, infatti, non sono mancati i complimenti nel corso della conferenza di ieri che lasciano presagire qualche altro possibile esordio prima della fine del campionato.

