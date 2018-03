Inzaghi: "Contro il Benevento voglio concentrazione" "La Strega gioca bene e non ha nulla da perdere"

Conferenza stampa prepartita per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni riportate da "lalaziosiamonoi":

"Ci siamo allenati e preparati bene, avevamo giocatori fuori con le nazionali, li ho ritrovati ieri motivati. Qui abbiamo lavorato bene, qualcuno ha recuperato dagli acciacchi, qualcuno no. Da domani si entra nella parte più delicata della stagione, dovremo unire i risultati alle prestazioni. Wallace, Lukaku e Radu non ci saranno, oggi vedremo come starà Lulic. Non sta benissimo, oggi deciderò se convocarlo o meno. Il Benevento? Nelle ultime partite ha giocato bene, col Cagliari non avrebbe meritato di perdere, ha preso gol da palla inattiva. Gioca bene a calcio, non ha nulla da perdere, verrà con la testa libera all'Olimpico, dovremo essere concentrati, cercherò di fare la migliore formazione".