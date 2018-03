De Zerbi vs Inzaghi: idee al potere Terzo confronto tra due allenatori giovani con le idee chiare

Sono tra i tecnici più giovani dell'intera serie A. Inzaghi ormai è diventato una garanzia: dopo aver fatto la classica “gavetta” nel settore giovanile biancoceleste, è riuscito ad appropriarsi della panchina più importante del club con non poca sorpresa. Alla fine i risultati gli hanno dato ragione, con un quinto posto ottenuto nella scorsa stagione e una Supercoppa Italiana conquistata in estate sui campioni d'Italia della Juventus. Adesso è alle prese in una serrata lotta per l'accesso in Champions League.

Dall'altra parte c'è Roberto De Zerbi, tecnico che non ha trovato molta fortuna a Palermo e Benevento in termini di risultati, ma nonostante l'andamento ha dimostrato di avere le idee chiare sul piano del gioco e dell'organizzazione tattica. Sono proprio queste le caratteristiche che accomunano i due, i quali cercano di ottenere successi attraverso delle idee chiare e precise, confermando una florida tradizione che vedrebbe gli allenatori “sfornati” a Coverciano come tra i migliori in assoluto.

Quello di domani sarà il terzo confronto tra i due tecnici: nei due precedenti incontri ha sempre vinto Inzaghi in trasferta: a Palermo di misura nella scorsa stagione e quest'anno al Vigorito.

Ivan Calabrese