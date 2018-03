Benevento, il cuore non basta: all'Olimpico vince la Lazio Giallorossi in dieci dal 7', ma giocano a viso aperto. Alla fine il passivo è pesante

Risultato troppo pesante per un Benevento che, nonostante l'inferiorità numerica che gli ha condizionato pesantemente la gara, ha giocato a viso aperto contro la Lazio, riuscendo anche a passare in vantaggio nella ripresa con Guilherme. I capitolini hanno preso il largo a partire dal 60', portando a casa il successo.

92' Termina la partita. Lazio - Benevento 6-2

91' Sul dischetto si presenta Luis Alberto che insacca per il 6-2

90' Calcio di rigore per la Lazio per fallo di Djimsiti in area

83' Cinquina Lazio: segna Lucas Leiva con un grande gol dalla distanza che non lascia scampo a Brignoli

82' Ammonito Sandro

78' Forte conclusione di Nani in area: Brignoli respinge

74' Per la Lazio escono Immobile e Parolo per Nani e Milinkovic

73' Entra Del Pinto al posto di Djuricic

68' Pokerissimo biancoceleste: rinvio sbagliato di Brignoli che permette a Immobile di involarsi davanti alla porta e gonfiare la rete

66' La Lazio passa in vantaggio: gol di De Vrij di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ennesima rete subita su palla inattiva dal Benevento

65' Entra Venuti al posto di Letizia

65' Conclusione di Luis Alberto in girata: Brignoli devia con la punta delle dita

63' Ammonito Brignoli

60' Pareggio della Lazio: ottimo suggerimento di Luis Alberto per Caicedo che insacca senza esitazioni

55' Tiro cross di Patric diretto in porta: Brignoli smanaccia in angolo

54' Ammonito Letizia

52' GOOOOL DEL BENEVENTOOOOO! Assist di Lombardi al centro per Guilherme che gonfia la rete

51' Sinistro di Caicedo dal limite: Brignoli blocca

49' La Lazio preme il piede sull'acceleratore alla ricerca del vantaggio

16:04 Le squadre rientrano in campo. Prima sostituzione per Inzaghi: entra Caicedo al posto di Bastos

47' Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo: Lazio - Benevento 1-1

40' Tiro in girata da buona posizione di Patrick, ma la palla sfiora il palo alla destra di Brignoli

38' Destro di Felipe Anderson dalla distanza: la palla si spegne sul fondo

33' Forte tiro centrale di Lucas Leiva che viene bloccato da Brignoli

26' La Lazio fa girare palla, ma il Benevento chiude gli spazi

23' PAREGGIO DEL BENEVENTOOO! Punizione di Cataldi da posizione defilata con la pallache gonfia la rete. Il calciatore non esulta per il suo passato biancoceleste

21' Il Benevento risponde con un insidioso tiro dalla distanza di Djuricic che costringe Strakosha a deviare in angolo

19' Lazio in vantaggio: assist di Felipe Anderson per Immobile che da posizione centrale insacca alle spalle di Brignoli. Difesa giallorossa non pervenuta

17' I giallorossi provano a contenere le sfuriate biancocelesti e a ripartire in contropiede

11' Con l'uscita dal campo di Iemmello, il Benevento è passato alla difesa a quattro

10' Sulla successiva punizione Luis Alberto spara alto

9' Esce Iemmello che fa posto a Brignoli

7' BENEVENTO IN DIECI: ripartenza di Immobile che prova a saltare Puggioni in uscita con un pallonetto: l'estremo difensore giallorosso tocca la palla con le mani fuori dall'area e per l'arbitro non ci sono dubbi nell'estrarre il rosso

5' Conclusione dalla distanza di Luis Alberto che sorvola di molto la traversa

2' Benevento subito pericoloso con un tiro defilato di Lombardi che sfiora di poco il palo alla destra di Strakosha

1' Il Benevento gioca con un 3-5-2

15:02 Comincia la partita

15:01 Si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Emiliano Mondonico

14:57 Entrano le squadre in campo

E' tutto pronto per la sfida tra Lazio e Benevento, valevole per la 30^ giornata del campionato di serie A. Ecco le formazioni che scenderanno in campo all'Olimpico:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Patric; F. Anderson, Immobile. A disp.: Guerrieri, Vargic, Almeida, Basta, Caicedo, Milinkovic, Caceres, Di Gennaro, Murgia. All.: Inzaghi

BENEVENTO (3-5-2): Puggioni; Djimsiti, Costa, Tosca; Lombardi, Cataldi, Sandro, Djuricic, Letizia; Guilherme, Iemmello. A disp.: Brignoli, Rutjens, Del Pinto, D'Alessandro, Coda, Gyamfi, Venuti, Billong, Sanogo, Volpicelli, Brignola. All.: De Zerbi

Ivan Calabrese