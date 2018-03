Costa: "Il 2-2 della Lazio ci ha fatto perdere certezze" "E' una stagione stranissima: meriteremmo il doppio dei punti"

Dichiarazioni post partita per il centrale difensivo Costa. Ecco l'analisi del calciatore giallorosso sulla sconfitta rimediata contro la Lazio all'Olimpico: “E' un peccato perché avevamo retto bene per gran parte della partita. Credevamo di poter portare a casa il risultato nonostante l'uomo in meno e la forza degli avversari. Sul 2-2 abbiamo perso certezze e loro hanno dilagato. La mia esperienza in giallorosso? Complicata. E' una stagione stranissima. Abbiamo pochi punti, ma ne avremmo meritati almeno il doppio. Purtroppo la classifica dice questo e non è un aspetto positivo”.

CALCI PIAZZATI - “Sul 3-2 potevo fare qualcosa in più senza dubbio. Quando cominci a prendere sempre gol su calcio piazzato subentra una sorta di paura che ti porta a subirne con costanza. Dobbiamo avere maggiore attenzione. In questo caso ho perso il contatto giusto”.

CROLLO FINALE - “Non abbiamo raccolto quanto fatto di positivo spesso nelle situazioni degli ultimi minuti. Non so spiegarlo: può essere un fattore mentale. Arrivi a un certo punto dove probabilmente aumenta la paura di perdere e puntualmente veniamo puniti. Sono cose che succedono e che stiamo pagando carissimo”.

MOTIVAZIONI - “Siamo in una situazione critica da tempo. Nonostante i risultati abbiamo offerto delle prestazioni positive anche contro squadre importanti. E' ovvio che paghiamo gli errori fatti”.

