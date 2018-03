Il Benevento va in ritiro a tempo indeterminato I giallorossi lavoreranno a Venticano

La pesante sconfitta subita a Roma contro la Lazio non è stata particolarmente apprezzata dalla società che ha optato per il ritiro a tempo indeterminato. Il Benevento rientrerà dalla capitale in serata e svolgerà gli allenamenti a Venticano.