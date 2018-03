Lombardi: "Adesso si fa davvero dura" "Non è facile giocare contro la Lazio con un uomo in meno. Ripartiremo da questo ritiro"

Nel post partita di Lazio – Benevento ha parlato anche Lombardi, ecco le sue dichiarazioni: “Siamo riusciti a passare in vantaggio, ma quando ti ritrovi in inferiorità numerica all'Olimpico e subisci due gol in pochi minuti rischi di essere asfaltato e così è avvenuto. Come si riparte? Come sempre. E' dall'inizio dell'anno che risulta difficile salvarci. Affronteremo tutte le partite al massimo e vedremo dove saremo alla fine del campionato. I gol subiti? Sono frutto di errori, ma non possiamo crocifiggere chi li commette. Adesso è davvero dura: iniziano a mancare le forze sia mentalmente che fisicamente. Ripartiremo da questo ritiro, anche perché adesso diventa un discorso personale per far capire che possiamo giocare in questa categoria".

