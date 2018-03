LE PAGELLE. Prestazioni a metà... Il finale inficia quanto di buono la squadra ha fatto prima

Due partite in una. La parte finale inficia quello che è stato fatto prima. Difficile anche giudicare prestazioni e metà...

Puggioni sv – Esce con le mani fuori area e viene espulso dopo 7'. Evita un gol, ma si immola anche per laprossima partita.

Djimsiti 5 – Inizia in una difesa a tre a destra, poi ricompone la coppia con Costa in difesa. Non è deciso come le altre volte, anche se tenere Immobile è un'impresa.

Costa 5 – Fa un bel recupero su Immobile, ma si perde De Vrij sul terzo gol. Nel complesso una prova modesta.

Tosca 5,5 – Inizia da centrale di sinistra, chiude da esterno mancino. Ci mette forza e determinazione e dalle sue parti non vengono tanti pericoli.

Lombardi 6 – Gioca una buona partita e fa una gran cosa in occasione del gol di Guilherme. In avvio si mangia un gol in diagonale che grida vendetta.

Cataldi 6 – Segna un gran gol su punizione e gioca una partita di buona sostanza. Ricade nell'errore del “dopo-gol”: con la maglia del Genoa aveva esultato e i tifosi laziali lo avevano lapidato, stavolta chiede addirittura scusa. Che brutta abitudine quella di dover apparire addirittura rammaricati dopo aver segnato un gol.

Sandro 5,5 – Non è al meglio, ma ce la mette come sempre tutta. Difficile tener testa ai cursori laziali.

Djuricic 6 – Inizia alla grande, regalando a Lombardi un pallone da mettere in rete. Poi come sempre cala nel finale.

Letizia 5,5 – Fa l'esterno alto e quello basso, sempre con tanto animo. Poi lo toccano duro ed esce.

Guilherme 6,5 – E' in giornata, prova a mettere a soqquadro la difesa biancoceleste, ci riesce e fa pure gol. Il secondo del suo campionato, sempre all'Olimpico.

Iemmello sv

Brignoli 5,5 – Se la cava bene tutto sommato, ma ci mette il solito errore inguardabile coi piedi.

Venuti 5,5 – Appena entra il Benevento va sotto. Non è colpa sua, ci mancherebbe. Ma non riesce a dare un contributo evidente.

Del Pinto sv – Pochi minuti nel finale.