Il futuro del Benevento parte dalla sfida col Verona Queste ultime partite serviranno alla società per capire su chi puntare per la nuova stagione

Motivazioni sì. Motivazioni no. Il Benevento non dovrebbe averne molte per questo finale di stagione. Sfortuna, risultati negativi, errori hanno minato il suo cammino ben prima del gong finale. La matematica non c'è ancora ma la squadra giallorossa è virtualmente retrocessa. Si tornerà in B. Ed ecco che spuntano motivazioni e obiettivi. In che senso? Beh, se qualcuno avrà pensato che oramai le partite dei sanniti saranno semplici apparizioni e come tali prive di motivazioni si sbaglia di grosso. Verona, Juve, Sassuolo, Atalanta, Milan, Udinese, Spal, Genoa e Chievo serviranno per capire cosa salvare per il prossimo anno e di conseguenza su chi puntare per allestire un gruppo competitivo. Nulla è scontato in questo momento. Dalla scelta dell'allenatore alla permanenza di molti calciatori riscattati o da riscattare. Questa squadra così com'è vincerebbe tranquillamente la B... Una frase che si è sentita spesso. Così come: con i nuovi rinforzi ad inizio campionato il Benevento avrebbe raccolto di più. Eppure i punti racimolati da gennaio sono stati inferiori a quelli raggiunti prima del mercato di riparazione anche se nel finale del girone di andata. Ragionamenti che non passeranno inosservati ad una società già al lavoro per la nuova stagione. Torniamo dunque alle motivazioni. Quelle che andranno ben oltre le qualità ma che si soffermeranno soprattutto sull'impegno, sull'atteggiamento e appunto sulle motivazioni dei calciatori che da qui alla fine vestiranno la maglia giallorossa. Indipendentemente dalla scelta tecnico-tattica, si punterà sulla costruzione di un gruppo forte, sulla scia di quello che ha portato il Benevento in B e poi in A. Quello che forse è mancato quest'anno al di là di tutti i limiti che hanno caratterizzato questa squadra soprattutto sul piano difensivo. Ecco perché queste ultime partite, apparentemente inutili, influenzeranno, gioco forza, il futuro del Benevento. Dallo staff dirigenziale e tecnico alla scelta dei calciatori in virtù anche di quei giocatori mandati in prestito in serie B.

Domani sul sito tutta la situazione contrattuale di questo Benevento tra prestiti, eventuali rientri e scadenze per avere un quadro più generale