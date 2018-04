Benevento, ecco i convocati per la sfida con il Verona Presenti regolarmente Sagna e Viola

Sono stati resi noti i 26 convocati da De Zerbi per la sfida di domani pomeriggio con l'Hellas Verona. Assenti gli squalificati Puggioni e Costa, oltre agli acciaccati Memushaj e Parigini. Regolarmente convocati Viola e Sagna, anche se sarà difficile vederli in campo a causa delle non ottimali condizioni fisiche. Figurano in lista anche i baby Volpicelli e Sanogo come accaduto in occasione della trasferta di Roma, insieme alla new entry Sparandeo.

PORTIERI: 22 Brignoli, 12 Piscitelli, 40 Candeloro;

DIFENSORI: 91 Sparandeo, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 2 Rutjens, 29 Billong, 3 Letizia, 83 Sagna, 6 Djimsiti, 16 Tosca;

CENTROCAMPISTI: 8 Cataldi, 4 Del Pinto, 73 Volpicelli, 14 Viola, 60 Sanogo, 30 Sandro, 31 Djuricic;

ATTACCANTI: 87 Lombardi, 7 D'Alessandro, 66 Guilherme, 25 Diabaté, 33 Iemmello, 99 Brignola, 11 Coda.