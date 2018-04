Benevento - Verona, ecco il dato della prevendita Dato positivo considerato l'orario non proprio comodo

Domani pomeriggio è in programma al Vigorito il recupero della 27^ giornata tra Benevento e Verona. Il dato della prevendita in casa giallorossa parla di 3111 tagliandi emessi che, sommai ai 7763 abbonati, permettono di raggiungere quota 10874 spettatori di fede sannita. E' un dato che può essere considerato positivo, soprattutto se si tiene presente l'orario lavorativo (fischio d'inizio alle 17) non proprio comodo. Da Verona giungeranno 135 spettatori.

Ical